Juve, Allegri aspetta Depay. Rabiot ferma Paredes

TORINO - Così vicino alla Juve come in questi giorni, Memphis Depay, non è mai stato. Non lo era un anno fa, quando il club bianconero ha valuto un sorpasso last minute sul Barcellona. Non lo era a gennaio, quando è stato proposto a margine dell'intrigo Alvaro Morata. Ora invece è vicino, vicinissimo. Distante appena un paio di milioni, quelli che ballano nell'accordo tra Depay e il Barcellona per ottenere la risoluzione di contratto. La distanza è quella ormai da qualche giorno, il club blaugrana ha fretta di arrivare a una conclusione perché è costretto a fare spazio. Pure lo stesso Depay ha fretta, l'accordo con la Juve è lì che aspetta solo gli ultimi passaggi formali, ma non intende in ogni caso lasciare nulla sul piatto considerando il trattamento riservatogli dal Barcellona dopo una sola stagione di convivenza: arrivato con Ronald Koeman è poi scivolato in coda alle gerarchie di Xavi fino a diventare un separato in casa, anzi un esubero da mandare via per fare spazio ai nuovi colpi. Negoziati portati avanti da Sebastien Ledure, il legale che ha reso possibile persino un'operazione complessa come quella del ritorno all'Inter di Romelu Lukaku. Però quei due-tre milioni ballano ancora, il Barcellona ha anche fatto un tentativo con la Juve provando a ottenere dalla società bianconera un conguaglio di questa portata per sbloccare la situazione, tentativo almeno per il momento respinto al mittente. Ma resta questione di tempo, perché la storia tra Depay e il Barcellona è finita, non può proseguire. L'olandese già da un po' ha tolto sui social ogni riferimento ai blaugrana nelle descrizioni dei suoi profili, la carta de libertad è lì, distante un paio di milioni. Proprio come il contratto che lo legherà alla Juve.