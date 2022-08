Retroscena Juve, la telefonata di Allegri per convincere Casemiro

Colloquio Casemiro-Allegri

E con il suo entourage è stata valutata l'opzione Casemiro anche in casa Juve, pure con estrema attenzione. Tanto da poter registrare un retroscena come quello rappresentato da un colloquio diretto tra il mediano brasiliano e Max Allegri, suo fan della prima ora. Poi non si sono verificate le condizioni giuste per concretizzare un interesse reale. Così il brasiliano, 30 anni, arrivato a Madrid dal San Paolo nel 2013 (con una stagione al Porto), è sbarcato in Premier League.