Juve, visite mediche per Tommaso Mancini

Tommaso Mancini al J Medical per le visite

L’attaccante classe 2004 prelevato dal Vicenza è giunto al J Medical nella mattinata di mercoledì per sostenere le visite con i bianconeri. Al termine di test di rito Mancini firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per poi apprestarsi a vivere una stagione tra l’Under 19 di Paolo Montero e l’Under 23 di Massimo Brambilla, iscritta al girone A della Serie C, lo stesso in cui milita il Videnza.