Chi è Tommaso Mancini, il giovane attaccante che la Juve ha soffiato al Milan

Juve e l'affondo a Tommaso Mancini, la giovane punta classe 2004 del Vicenza

E invece no. All'improvviso si è presentata la Juventus, che col giocatore si è fatta preferire. Il Milan aveva già in tasca l'accordo col "Lane" sulla base di 2,5 milioni di euro, ma ha ritenuto eccessive le richieste economiche del padre per il ragazzo, che ha soffiato sulle 18 candeline lo scorso 23 luglio. A quel punto la Juve ha affondato il colpo (di cui restano da limare i dettagli). Tra i motivi di convincimento anche la doppia opportunità per fare maturare Mancini: o l'Under 19 di Paolo Montero o l'inserimento nell'Under 23 di Serie C (stesso campionato, peraltro, che disputerà il Vicenza) allenata da Massimo Brambilla.