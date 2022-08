Juve Under 23: ufficiale, Besaggio arriva in prestito dal Genoa

E' ufficiale: Michele Besaggio è un nuovo giocatore della Juve e sarà un componente della rosa dell'Under 23, che disputa il campionato di Serie C. Il calciatore arriva dal Genoa in prestito per una stagione con diritto di riscatto. Il club bianconero ha dato il benvenuto a Besaggio sui social. Dopo Tommaso Mancini, un altro investimento per il futuro.