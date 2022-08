Juve-Roma è big-match, ma le stelle stanno a guardare

Juve-Roma è già big-match e per i bianconeri di Massimiliano Allegri anche una sfida delicata in caso di sconfitta: scivolerebbero infatti a -5 dai giallorossi di José Mourinho alla terza giornata. Purtroppo, all'Allianz Stadium, mancheranno molte stelle a causa degli infortuni che stanno condizionando le due squadre in quest'inizio di stagione. Un elenco lungo di giocatori che avrebbero potuto illuminare la notte e che invece potranno guardare la sfida solo dalla tribuna.

Juve-Roma: da Chiesa a Zaniolo, gli 'azzurri' saltano la sfida Iniziamo dalla Juve, che ha un elenco lungo di assenti. Tre sono i calciatori che tutti avrebbero voluto vedere nel primo confronto diretto della stagione, Paul Pogba, Angel Di Maria e Federico Chiesa. Tutti e tre sono in infermeria, chi da diverso tempo chi da poco. Ma in casa Roma pure ci sono due assenze di assoluto rilievo: il neo arrivato Wjinaldum e Zaniolo. Anche in questo caso, si tratta di giocatori che avrebbero potuto spaccare e indirizzare l'incontro.