Juve, Paredes in panchina per tutti i 90' in Psg-Monaco. È sempre più vicino

Il Psg non è andato oltre l'1-1 con il Monaco in Ligue 1, ma Leandro Paredes è rimasto in panchina per tutti i 90'. L'ennesimo indizio che ormai la sua partenza sia vicinissima. La Juve e i parigini tra oggi e domani definiranno gli ultimi dettagli, poi il regista sbarcherà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

La società, in contemporanea, cercherà di piazzare gli esuberi, che si chiamano Arthur e Fagioli (il secondo in prestito), così come Rovella (che dovrebbe trasferirsi, anche in questo caso in prestito, al Monza). Da capire se Zakaria alla fine rimarrà. Di sicuro non parte più Adrien Rabiot, così come Miretti. E Allegri vuole tenere pure McKennie, il più pronto negli inserimenti offensivi.