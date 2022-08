Miretti conquista la Juve, Milik e l'emozione del debutto

Juve, Miretti convince tutti contro la Roma

I motivi per provare ad essere ottimista ad Allegri ed ai giocatori comunque non mancano e questo è anche il termometro che si respira nel day after sui profili social dei calciatori bianconeri. Il “titolo” della serata è un “Siamo in crescita, ma peccato per l’occasione persa”, leggibile attraverso i post di capitan Bonucci, ancora assente dalla formazione titolare come a Genova (“L’atteggiamento è giusto”), di De Sciglio (“Dispiace chiudere senza vittoria una serata così”), Cuadrado (“Meritavamo di vincere”) e persino di Nicolò Fagioli (“Ottimo atteggiamento”), non convocato in vista di una probabile cessione. Chi resterà in rosa è invece Fabio Miretti, mandato in campo da titolare a sorpresa da Allegri, ripagato da una prova di spessore del classe 2003, elogiato apertamente dallo stesso tecnico a fine partita.

Milik e l'emozione della prima in bianconero

Miretti ha espresso sul proprio profilo Instagram l’emozione per la quinta partita da titolare in Serie A nelle ultime otto disputate dalla Juventus, disputate quasi tutte su ottimi livelli e in ruoli differenti, mezzala o play come contro la Roma: "Bella prestazione, peccato per il risultato. continuare a lavorare” ha scritto il golden boy bianconero. Buono anche l’esordio di Arek Milik, mandato in campo da Allegri nel finale per cercare il gol vittoria non arrivato. Il polacco ha mostrato di poter giocare con Vlahovic rendendosi utile anche in fase difensiva con un provvidenziale salvataggio sulla linea nell’azione che avrebbe potuto regalare la vittoria alla Roma: “Peccato non aver vinto ma esordire in questo stadio è stata una grande emozione…” ha scritto l’ex Napoli su Instagram, con tanto di hashtag d’ordinanza #finoallafine. In attesa del possibile debutto da titolare mercoledì contro lo Spezia.