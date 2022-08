"Juve, l'unica alternativa per Arthur resta lo Sporting Lisbona"

"Juve, Arthur: niente Everton, né Lione. Ora c'è solo lo Sporting Lisbona

Entrando nel dettaglio, sulle colonne di 'A Bola' si legge: "Arthur era in lizza per il trasferimento ai Toffees, che però stanno per chiudere col Psg per il rientro sulla sponda blu di Liverpool di Idrissa Gana Gueye. Allo stesso tempo, anche il Lione sembra essersi ritirato dalla trattativa. Per l'ex Barcellona in uscita dalla Juventus, lo Sporting Lisbona del giovane tecnico Ruben Amorim, resta l'unica alternativa in queste ultimissime ore di calciomercato estivo".