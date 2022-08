Galtier: “Paredes alla Juve, ci siamo per Fabian Ruiz”. E convoca Navas

PARIGI (Francia) - L'allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha vestito i panni dell'insider di mercato nell'ultima conferenza stampa. La guida tecnica dei parigini ha annunciato il futuro di Paredes e anche quello del portiere Keylor Navas obiettivo del Napoli: "Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg. Ho preso la decisione di non inserirlo in gruppo per non avere un giocatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo - aggiunge - Navas ora è portiere del Psg e sarà con la squadra".