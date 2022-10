Il Bayern snobba Vlahovic: cosa pensano i tedeschi dell'attaccante della Juve

Non sarà Dusan Vlahovic il prossimo attaccante del Bayern Monaco . Almeno, secondo i media tedeschi. L'emittente tedesca ha infatti rivelato il pensiero della società pluricampione di Germania sull'attaccante della Juventus .

Juventus che, a quanto pare, può dormire sonni tranquilli, perché, secondo quanto riferito, "il Bayern ritiene troppo costoso l'attaccante serbo classe 2000 e non avrebbe intenzione di presentare offerte alla Vecchia Signora né a gennaio, né la prossima estate".

Vlahovic, più che mai decisivo per i piani della Juve

Dusan Vlahovic, tra critiche e gol, risulta comunque decisivo per i piani della Juventus. Esattamente come accaduto nel delicatissimo Derby della Mole, in cui il suo acuto ha permesso ai bianconeri di assicurarsi tre punti che hanno restituito ossigeno alla classifica e alla panchina di Massimiliano Allegri.