Il bel gesto di Vlahovic: la promessa mantenuta con una bambina

È stata la serata del riscatto per Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo, tra i principali bersagli della critica nel pieno della crisi della Juventus, ha risposto a tutti decidendo il derby di Torino con la sua rete. La punta bianconera, a segno per la sesta volta in nove partite di campionato, è stata anche protagonista di un bel gesto a fine partita.