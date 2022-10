Juve, Vlahovic sbotta in tv: "Siamo con Allegri? Domande banali"

Primo gol nel derby per Dusan Vlahovic , che sfata il “tabù” Torino e prova a far ripartire la Juventus. Un tocco in scivolata del centravanti serbo, puntuale nel farsi trovare sul secondo palo su sponda di Danilo dopo un corner di Cuadrado, decide la stracittadina della Mole e allontana, almeno per il momento, le ombre dalla panchina di Max Allegri , ma soprattutto da tutto l’ambiente bianconero, che per ripartire aveva bisogno di tre punti, “belli o brutti”.

Dusan Vlahovic sfata il "tabù" Toro

Meglio, però, se al termine di una buona prestazione collettiva, accorta nel primo tempo e più spigliata dal 30’ in poi, prima di una ripresa convincente complice anche un Toro più lungo e meno ordinato. Il Torino era finora la squadra alla quale Vlahovic aveva segnato meno tra quelle affrontate almeno sette volte in Serie A. Un solo gol con la Fiorentina nell’agosto 2021 prima del guizzo odierno, che fa di DV9 il primo serbo a segnare nel derby con la maglia della Juventus.

Vlahovic: "Siamo tutti con Allegri"

Insomma, Dusan Vlahovic riesce laddove aveva fallito anche Vladimir Jugovic, nella storia della Juve in quanto autore del rigore decisivo nella finale di Champions ’96 (che ha però affrontato il Torino solo due volte in carriera), ma passato a parte il centravanti bianconero, intervistato da DAZN al termine della partita, esalta la prestazione della squadra: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché era il derby e perché il Toro è tosto in particolare davanti ai propri tifosi. È importante avere vinto, ma dobbiamo continuare così, restare compatti e proseguire. Se guardiamo ancora ai primi posti? La Juve non molla mai, ma andiamo avanti partita per partita". Vlahovic è poi stizzito di fronte alla domanda sul rapporto con Allegri, prima di sorridere per la presenza in tribuna del ct della Serbia Dragan Stoijkovic: "Se siamo con l’allenatore? Domande banali, è ovvio che sia così. Nelle difficoltà si cresce e si impara di più. Stoijkovic? Ci eravamo sentiti, sapevo sarebbe venuto allo stadio, gli devo una cena…".