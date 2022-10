Pagelle Torino-Juve: Vlahovic zampata vincente, McKennie al rallentatore

La zampata di Vlahovic regala il derby alla Juve e risolve tanti problemi ad Allegri . I bianconeri tornano a vincere in campionato dopo gli schiaffi pesanti in Champions che hanno portato al ritiro. Non è stata una bella partita ma per Allegri contava vincerla, e ci è riuscito. Non è la fine della crisi, però può essere un nuovo inizio. Vlahovic ha ritrovato il gol e forse un po’ di serenità. Vediamo chi sono stati i migliori e i peggiori della sfida.

I migliori della Juve

Bremer grande ex: non sfigura

Era il grande ex del derby e non ha sfigurato anzi. Nel primo tempo è uno dei migliori nel torpore generale. Al 50’ però deve uscire per un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto entra Bonucci.

Vlahovic, zampata vincente: bomber ritrovato?

Ok, non sarà ancora il Vlahovic per cui la Juve ha investito più di 70 milioni, ma la zampata di oggi vale parecchio. Nel primo tempo è poco sereno, non trova l’intesa con Kean, scivola e fa spesso la scelta sbagliata. Quando si trova un buon pallone sui piedi, tenta un improbabile pallonetto. Stesso copione fino al 73’, quando improvvisamente si sveglia. Milinkovic gli nega il gol deviando in calcio d’angolo il suo colpo di testa, ma il serbo sul corner è in agguato sul secondo palo e stavolta non sbaglia. Ritrova il gol nel momento più difficile per la Juve. Ed è un gol che può dare una svolta alla stagione.

Rabiot il più attivo a centrocampo: l’impegno è lodevole

Il più attivo a centrocampo. Lotta, fa a sportellate, almeno ci prova. Da una bella mano a una difesa troppo impaurita e statica. Nella ripresa si abbassa troppo, con tutta la squadra e soffre l’iniziativa granata. Fino a quando Vlahovic toglie le castagne dal fuoco.

Locatelli ci prova due volte: coraggioso

Impegna due volte Milinkovic con due conclusioni velenose dal limite. Per il resto si vede poco, può fare di più.