Vlahovic urla a Cuadrado: il gesto che scuote la Juve

Periodo difficile per la Juventus e il suo attaccante Dusan Vlahovic, che arrivano dalla clamorosa sconfitta di Haifa in Champions e dalla contestazione dei tifosi. Nervi tesi per il serbo, titolare durante il derby contro il Torino e poi autore del gol che ha sbloccato e deciso il match, che ha provato a scuotere la Juve a modo suo. Un gesto in particolare non è passato inosservato all'occhio attento delle telecamere: nel corso del primo tempo, l'ex Fiorentina è stato pizzicato mentre urla a Cuadrado. Il motivo? Il colombiano era stato lento a passargli il pallone. Una carica, a vedere poi il risultato finale, che ha premiato i bianconeri.