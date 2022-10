"Stavano per castrare Vlahovic": Allegri svela il retroscena esagerato

La Juventus assume la sua “consueta” vitamina derby e prova nuovamente a risalire la china. L’1-0 al Torino firmato Vlahovic sarà stato un’illusione come le vittorie contro Bologna e Maccabi in casa, prima del crollo in Israele e della precedente sconfitta contro il Milan? Lo dirà solo il tempo, ma contro i granata si è visto qualcosa di più, una squadra più compatta e cattiva, con e senza palla, sia prima che dopo il vantaggio.

La Juve vince il derby, Allegri plaude la squadra Intervistato da DAZN al termine del match Max Allegri ha esaltato la prestazione della squadra nel derby, non solo sul piano tecnico: "Oggi i ragazzi hanno dimostrato che siamo un gruppo vero e importante. Abbiamo fatto una partita ordinata, stando anche dietro alla linea del pallone quando serviva. Abbiamo vinto una battaglia, fatto belle giocate e tirato molte volte in porta in particolare nel secondo tempo ed è anche la prima vittoria in trasferta della stagione, in panchina ero sereno perché la squadra ha fatto una partita 'seria', anche i difensori sono stati molto bravi. Avremmo potuto segnare prima, ma a migliorare questi aspetti penseremo col tempo".