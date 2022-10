"Conte non rinnova con il Tottenham, la Juve lo vuole"

"Conte rifiuta di discutere il proprio rinnovo col Tottenham: Juve sullo sfondo"

La dirigenza degli Spurs sarebbe disposta a fare follie per prolungare il rapporto professionale con l'allenatore che ha riportato lo Scudetto all'Inter ma, sempre secondo la testata d'oltremanica "non si tratta più solo di una questione di soldi. A Conte piacciono le sfide, in relazione alle potenzialità delle squadre che si appresta ad allenare. In questo senso, pur avendo fatto fare un enorme salto di qualità al Tottenham, l'allenatore è deluso dal fatto che la squadra, a livello di organico evidentemente non rinforzato a sufficienza in sede di mercato, difficilmente potrà giocarsela fino all'ultimo per il titolo di campione d'Inghilterra".