Da Londra: "Juve interessata a Zaha, offerta a gennaio"

"Zaha in scadenza di contratto: Juventus interessata"

L'ala ivoriana, già accostata in passato ai bianconeri, è in scadenza di contratto il prossimo giugno con il Crystal Palace, e non ha ancora trovato un accordo con il club londinese per il rinnovo. La situazione secondo l'Evening Standard ha ingolosito Juve e Barcellona, pronte a fare la loro mossa: in particolare i bianconeri sarebbero al lavoro per rinnovare l'attacco e sarebbero attirati dalla capacità del giocatore di coprire il ruolo sia di ala sinistra sia di punta centrale. Zaha potrà trattare con altri club da gennaio, quando mancheranno solo sei mesi al termine del suo contratto, se non troverà prima un accordo con la sua società attuale.