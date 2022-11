Inzaghi bestia nera della Juve: caccia a un record storico

C’è chi può vantare record destinati a restare per sempre, come Andrea Stramaccioni , primo allenatore capace di violare il nuovo stadio della Juventus, e chi punta a farsi ricordare per qualcosa di più articolato. Magari come il titolo di “castiga Juve” per eccellenza, “titolo” al quale Simone Inzaghi può aspirare in vista del Derby d’Italia numero 246 della storia in campionato.

Inter, 10 anni fa la prima vittoria nel nuovo stadio della Juve

Intanto l’allenatore dell’Inter potrà sorridere e sperare per la curiosa coincidenza statistica, se è vero che il primo ko di sempre subito dai bianconeri nell’impianto di proprietà inaugurato nel settembre 2011 risale proprio a 10 anni fa esatti: 3 novembre 2012, 1-3 con doppietta di Diego Milito e rete di Rodrigo Palacio, che pongono fine all’imbattibilità della squadra allenata da Antonio Conte nel proprio nuovo tempio, che durava da 21 partite ufficiali, coppe comprese. Venendo però al piano personale, l’ex allenatore della Lazio non ha certo bisogno di lezioni per capire come fare a piegare i bianconeri, dato che nella storia recente nessuno ci è riuscito tante volte come il tecnico piacentino.

I sorprendenti numeri di Simone Inzaghi contro la Juve

Il contestatissimo 1-0 dello scorso 3 aprile, siglato dal rigore calciato due volte da Hakan Calhanoglu, di fatto un crocevia per entrambe le squadre sulla strada della lotta scudetto, come accadrà quest’anno, ha infatti rappresentato il settimo successo per Inzaghi nella propria carriera di tecnico in 18 incroci contro la Juventus, 13 dei quali alla guida della Lazio, partendo dall’aprile 2016, ovvero da quando l’attuale tecnico nerazzurro ha intrapreso la carriera di allenatore professionista. Una percentuale da capogiro che sfiora il 40% e alla quale nessun collega riesce neppure lontanamente ad avvicinarsi. Basti citare a titolo d’esempio gli attuali primi tre tecnici della classifica, quelli con maggiore esperienza in Serie A e in grandi club: Pioli ha battuto la Juve appena tre volte in 26 tentativi, lo stesso numero di Spalletti in 29 precedenti, mentre Gasperini è a quota cinque su 32 incroci.

Serie A, Coppa Italia o Supercoppa: incubo Inzaghi per la Juve

Il bilancio di Inzaghi si completa con due pareggi e nove sconfitte, ma è la cronologia dei risultati a chiarire come evidentemente il tecnico emiliano abbia saputo trarre insegnamenti dai primi ko per capire come affrontare e superare la Vecchia Signora: Simone è infatti andato ko nei primi quattro incontri contro la Juve, compresa la finale di Coppa Italia 2017, per poi crescere lentamente, vendicarsi e sbloccarsi nella successiva finale di Supercoppa Italiana e poi iniziare un percorso virtuoso che l’ha portato a vincere anche la Supercoppa 2019. Inzaghi ha perso solo una delle ultime sei gare giocate contro la Juve, nel marzo 2021, ed è ancora imbattuto da quando è alla guida dell’Inter, grazie allo storico tris di successi della scorsa stagione impreziosito dalla vittoria della finale di Coppa Italia. Ma non finisce qui, perché in caso di nuovo trionfo all’Allianz Stadium Inzaghi entrerebbe nella storia dell’Inter come il secondo allenatore nella storia del club capace di vincere due trasferte di Serie A contro la Juventus, dopo Helenio Herrera, riuscito nell’impresa in ben tre occasioni tra il 1961 e il 1965.