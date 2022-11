"I tifosi sono frustrati": critiche feroci a Conte nonostante la vittoria

La parola agli ex: Peter Crouch e Jermaine Jenas . Entrambi sono rimasti perplessi dall'approccio difensivo del Tottenham a Marsiglia , che ha rischiato di compromettere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un primo tempo rinunciatario. Gli Spurs alla fine sono riusciti a rimontare, cambiando un po' atteggiamento nella ripresa, e hanno vinto in pochi giorni la seconda partita partendo da una posizione di svantaggio (da 0-2 a 3-2 con il Bournemouth nello scorso weekend). Ma il carattere non basta secondo i due ex Tottenham. E Antonio Conte finisce sulla graticola.

L'ex attaccante Crouch ha dichiarato a Bt Sport: “Sono frustrato, la penso come i tifosi, non capisco perché la squadra non cominci le partite attaccando. Dà agli altri slancio, speranza, fede. Quando inizi così, soprattutto fuori casa, dai slancio agli avversari. Non capisco perché Conte si ritiri indietro e inviti a farsi pressare”.

Conte non era in panchina a Marsiglia perché squalificato, ma ciò non lo ha salvato da critiche feroci. Pur giocando un buon secondo tempo. Negli ultimi tempi, non solo da ieri, gli Spurs sono stati oggetto di critiche per le loro scarse prestazioni all'inizio dei match.

Jenas: “Pesa l'assenza di Kulusevski”

Anche Jenas la pensa come Crouch: “Non credo che la squadra avesse la lucidità per andare a giocare in avanti. Dal mio punto di vista, farebbero meglio in questo modo, perché non lo fanno e basta? Quando giochi in avanti, sei molto meglio”. Dubbioso sul prosieguo della competizione, Jenas: “Ma mano che avanzi in questa competizione, difficilmente la farai franca. Quindi i giocatori e l'allenatore devono cercare di trovare un modo di essere più simili tra primo e secondo tempo. Non puoi sempre rimediare giocando bene solo 45'”.

L'ex centrocampista ha in parte scusato il club per le numerose assenze di questo periodo in fase offensiva, ma poi ha proseguito la disamina così: “Mi aspettavo di vedere un cambiamento nell'approccio, andando avanti. Onestamente, non stanno giocando bene, è tutto l'anno che non giocano bene, perciò è straordinario vedere dove sono. Credo che l'assenza di Kulusevski sia grave. Quando tornerà, mi aspetto di vedere una versione molto migliore del Tottenham”.

L'ex Juve da fine settembre ha saltato dieci partite per un infortunio alla coscia. Fuori c'è anche Richarlison e ieri si è fatto male Son Heung-Min. Non è sufficiente, però: “La mancanza di carattere e di voglia di lottare mi irritano maggiormente”. Conclude: “Nel secondo tempo ho visto il carattere dei giocatori che non volevano uscire da questa competizione, che litigavano, che volevano tornare in gara e si sono meritati a pieno la vittoria nella ripresa”.