"Newcastle interessato a Rabiot: a gennaio offerta alla Juve"

Si allunga la fila delle pretendenti ad Adrien Rabiot . Il centrocampista della Juventus , che si sta mettendo in luce ai Mondiali in Qatar , ha il contratto in scadenza con il club bianconero a giugno 2023 e difficilmente troverà l'accordo per il rinnovo. Sulle sue tracce, oltre a diverse big d' Europa , sarebbe tornato con forza negli ultimi giorni anche il Newcastle .

"Rabiot: Newcastle pronto a muoversi a gennaio"

Secondo quanto riporta Shields Gazette, gli ambiziosi Magpies, potenziati dai soldi dei nuovi proprietari arabi e attualmente in piena corsa per la qualificazione in Champions League (sono terzi in Premier), potrebbero presentare un'offerta alla Juve per prelevare subito a gennaio il giocatore transalpino. Considerate le pretese dell'ex Psg, che punta ad un ingaggio di almeno 10 milioni di euro a stagione, la Juve potrebbe scegliere di lasciar partire subito il giocatore per non perderlo a parametro zero in estate.