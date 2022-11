Rabiot spaventa i tifosi: “Ultimo anno con la Juve”

Primo Mondiale per Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juve, insieme ai compagni, sta preparando l'avventura in Qatar. Lui nel 2018 non c'era, proprio quando la Francia si laureò campione. Nel 2020, invece, il flop ai quarti contro la Svizzera. E lì lo juventino era presente. Ma ora avrà la responsabilità di non far sentire l'assenza nel reparto degli infortunati Kantè e Pogba. Dal ritiro transalpino, non manca comunque un accenno anche alla Juve. Una frase sola, ma che spaventa chi – dopo il buon campionato che Adrien sta disputando – lo vorrebbe ancora in bianconero.

Rabiot: “Questo Mondiale per me non è una rivincita” Rabiot in conferenza stampa ammette: “Aver mancato il Mondiale 2018 è stata una grande delusione, ho lavorato tanto per esserci in questo, ma non è una rivincita. La colgo come un'occasione per potermi esprimere, ho la chance di essere titolare in una competizione simile”.