Juve, non solo Psg: Rabiot nel mirino di un club inglese

La Juve sorride e ringrazia la Francia. Rabiot infatti è uno dei protagonisti della squadra campione del mondo in carica, che ai Mondiali in Qatar ha raggiunto la semifinale. Tanti club adesso sono interessati al centrocampista bianconero, anche blasonati come il Psg. Secondo il tabloid inglese The Sun, pure il Newcastle adesso avrebbe mostrato interesse per il transalpino.