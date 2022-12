Juve, il piano sul mercato per ripartire: la lista di Allegri

Adrien Rabiot è proprio lì, a metà strada. Tra un Max Allegri che lo ritiene fondamentale almeno per concludere la stagione nonostante il contratto in scadenza. E una Juve che in assenza di rinnovo punterebbe a monetizzare a gennaio, sfruttando l'appeal del centrocampista francese che anche al Mondiale si sta confermando ad altissimi livelli, pensando che tra i 10 e i 15 milioni potrebbero bastare per accettare di salutare Rabiot con sei mesi d'anticipo. Lui è lì, a meta strada, con mamma Veronique pronta ad ascoltare offerte ma anche convinta che lasciare Torino a giugno e a parametro zero potrebbe essere la soluzione migliore per scegliere il progetto migliore e ottenere il massimo ingaggio possibile (non meno di 10 milioni netti).

Occhio a McKennie

La vetrina del Mondiale non ha cambiato nemmeno la posizione di Weston McKennie, uno che il suo mercato l'ha sempre avuto. E che viene ritenuto tutt'altro che insostituibile dalle parti della Continassa. Il recupero di Paul Pogba unito alle risposte positive lanciate dalla coppia Miretti-Fagioli, rendono l'americano forse il giocatore più sacrificabile già a gennaio sull'altare del bilancio: il Borussia Dortmund ha già mosso passi concreti, in Premier anche il Chelsea si sta informando su di lui, mentre il Tottenham da tempo sa già tutto.

Caccia all'esterno

Sul fronte delle entrate resta un esterno l'obiettivo già per gennaio, si scandagliano profili low cost e già pronti (vedi Joakim Maehle nel caso in cui l'Atalanta aprisse al prestito), non si esclude la possibilità di richiamare Andrea Cambiaso dal Bologna, servirebbero grandi investimenti per battere la concorrenza sul fronte Ivan Fresneda del Valladolid. Intanto dall'Eintracht Francoforte è destinato a rientrare subito Luca Pellegrini, ma sarà solo di passaggio: la Juve è già al lavoro con i suoi agenti per trovare una soluzione a titolo definitivo per gennaio.

Le occasioni

Occhi ben aperti intanto su tutti quei giocatori con il contratto in scadenza in tutta Europa. Il bersaglio grosso, ma c'è la concorrenza di vari top club, è Youri Tielemans, così come si segue con interesse la trattativa di rinnovo tra il Chelsea e Jorginho. Sulla sinistra si seguono Rafael Guerreiro (Dortmund) e Alex Grimaldo (Benfica). Contatti avviati anche per Evan Ndicka, centrale francese dell'Eintrach, e Marcus Thuram, ma Bayern Monaco e Inter sono in netto vantaggio.