Locatelli, la presenza con la Cremonese cambia tutto. Ecco la novità

Anno nuovo, squadra nuova. Manuel Locatelli è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus . Grazie alla presenza collezionata allo “Zini” contro la Cremonese (0-1, Milik al 91') il centrocampista può considerarsi a tutti gli effetti un calciatore bianconero . È scattato l’obbligo di riscatto inserito nell’accordo con il Sassuolo , sottoscritto nell ’agosto 2021 . Dopo un anno e mezzo di prestito gratuito è ora chiamata a versare 25 milioni di euro pagabili in tre esercizi nelle classe del club emiliano .

Locatelli e la Juve, una amore a tinte bianconere

Locatelli, intanto, sta garantendo affidabilità a Max Allegri. L’allenatore toscano aveva chiesto un regista puro per permettere e Locatelli di tornare ad agire da mezzala ma nel momento in cui Paredes non è riuscito a esprimersi su livelli che tutti si attendevano, davanti alla difesa, Locatelli ha risposto con una crescita esponenziale.

Dopo i match con Milan e Sassuolo Locatelli ha lanciato segnali importanti, di maturità. La sensazione è che sia sul punto di toccare l’apice della sua carriera. La fedeltà ha pagato. Locatelli aveva scelto la Juve declinando offerte economiche più vantaggiose provenienti dall’estero. L’orgoglio di indossare la maglia della sua squadra ha fatto e farà la differenza Ecco perché non è poi un’eresia di parlare di un possibile “capitan futuro” a tinte bianconere. Se son rose fioriranno nel momento in cui, non poi così distante, sarà il momento di discutere del rinnovo del contrato la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2024.