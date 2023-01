Juventus settebello: vince e non subisce gol

La Juventus vince e convince. Se non sempre per il gioco espresso, quantomeno per la continuità di risultati. Nulla sembra essere cambiato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023: si è ripreso esattamente da dove ci si era fermati.

I bianconeri di Massimiliano Allegri si impongono nei minuti finali contro la Cremonese, decisivo ancora una volta Arkadiusz Milik, stavolta su calcio di punizione. Uno 0-1, quello del Giovanni Zini, che fa eco ai risultati precedenti al Mondiale.