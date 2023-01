Cremonese-Juve diretta: ora LIVE la partita di oggi

17.15

Cremonese-Juve, le curiosità della partita

La Juventus è la squadra contro cui la Cremonese ha giocato più partite senza ottenere nemmeno un successo in Serie A; in 14 sfide contro i bianconeri la squadra lombarda ha conquistato quattro punti (4N). La Cremonese ha ottenuto quattro pareggi contro la Juventus in Serie A, tutti in gare casalinghe; nella competizione ha pareggiato più gare interne solamente contro il Napoli (cinque). La Cremonese non ha ancora vinto una partita in questo campionato: le ultime tre squadre senza successi dopo 15 partite di Serie A sono arrivate ultime a fine campionato (Verona 2015/16, Benevento 2017/18 e Chievo 2018/19).