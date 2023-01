Juve, quanta concorrenza per un obiettivo: irrompe anche il Real

Secondo quanto riportato da The Athletic, è sempre più forte la concorrenza per un obiettivo di mercato della Juventus . Si tratta di Ivan Fresneda , terzino destro classe 2004 di proprietà del Real Valladolid .

Juve attenta, sempre più squadre su Fresneda

Il portale inglese riferisce che Fresneda sta attirando sempre più ammiratori in tutta Europa. In Premier League c'è l'interesse di Arsenal, Manchester United, Liverpool e Newcastle. Nelle ultime ore anche il Real Madrid, sempre attento ai talenti spagnoli, ha chiesto informazioni per il giocatore. Fresneda ha una clausola da 30 milioni di euro, ma il Valladolid sarebbe pronto a farlo partire già a gennaio per circa la metà. Il terzino si sente infatti già pronto, ad appena 18 anni, per fare il salto di qualità. Federico Cherubini sta seguendo da tempo i progressi del giovane per provare a battere la concorrenza di questi numerosi club.