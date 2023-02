Il pazzesco retroscena su Vlahovic: "La Juve lo aveva venduto a gennaio, poi..."

"Dusan Vlahovic è nel mirino del Real Madrid" . A rivelarlo è il quotidiano sportivo AS , che ha svelato un clamoroso retroscena: "Come appreso da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, la Juventus ha negoziato la cessione di Vlahovic con una squadra di vertice della Premier League, presumibilmente lo United , nell'ultimo mercato invernale. Il prezzo richiesto era in un range che andava dai 100 ai 120 milioni di euro . Quando la trattativa stava per concludersi e il trasferimento perfezionato, l'agente dell'attaccante ha bloccato tutto ".

Vlahovic, più di una semplice alternativa a Mbappé o Haaland per il Real

E, dunque, Vlahovic resta un obiettivo possibile per il Real Madrid che, sempre stando a quanto riferisce AS: "rimane attento alla situazione del serbo. Si sta discutendo negli uffici del Bernabéu su come compiere il passaggio da Benzema a un altro top player della statura di Haaland e Mbappé, ma i loro contratti non saranno alla portata almeno fino al 2024 o al 2025. Ci sono, dunque, due opzioni: andare avanti nelle prossime due stagioni con quello chi c'è già in squadra o ingaggiare un attaccante che è una garanzia, come Vlahovic, indipendentemente dal fatto che Mbappé o Haaland arrivino al Real".