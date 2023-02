Le pagelle della Juve: Vlahovic è svagato, Paredes non si vede

Allegri (all.) 6? La Juve segna nelle fasi di massima difficoltà. Sicuramente è un merito, come la difesa blindata. Ma senza Di Maria come sarebbe finita?

Alex Sandro 6,5 Nessuna disattenzione, anzi concentrazione massima perché proprio non si possono commettere errori. Rendimento in crescita.

Rugani 5,5 Soffre l’intraprendenza fisica e l’agonismo di Shomurodov. Spesso in affanno e non sempre puntuale nella marcatura.

Danilo 6,5 La sua solidità è una garanzia. Ancora più importante in una gara prettamente difensiva.

Cuadrado 5

Nella metà campo offensiva si fa vedere poco o nulla. E non solo per colpa della spinta di Reca. Così resta in campo giusto un tempo.

De Sciglio (1’ st) 6

Reca spinge anche con lui, ma almeno fa più fatica. Deve ancora recuperare fiato e gamba.

Paredes 4,5

Lascia i compiti di regia a Locatelli, ma anche da mezz’ala dà l’impressione di essere svagato: quasi sempre un giro indietro rispetto agli avversari. E, infatti, non rientra dopo l’intervallo.

Fagioli (1’ st) 6

Impossibile fare peggio di Paredes, ma lui si limita al compitino. E l’ammonizione se la poteva anche risparmiare.

Locatelli 6,5

Trascorrono solo 20” e abbatte Bourabia, rimediando subito un giallo che lo toglierà dal derby con il Torino. Il suo schermo davanti alla difesa è fondamentale per tenere alto il muro.

Rabiot 6

Fa tanta legna, con poche possibilità di ricamare o di creare. La sua fisicità si fa sentire a inizio ripresa, con lo Spezia in pieno forcing.

Kostic 6

Le sue sortite in avanti sono abbastanza ridotte, ma quando ha lo spazio giusto imbecca alla perfezione Kean in mezzo all’area, per il vantaggio bianconero. Troppo poco? Macché, basta e avanza.

Iling-Junior (36’ st) sv

Qualche minuto per rompere il fiato.

Kean 6

Sarà anche sporca la sua deviazione, ma in una gara appiccicosa e complicata conta la sostanza e lui fa centro: settima prodezza stagionale.

Di Maria (11’ st) 6

Anche a mezzo servizio, la sua qualità è vitale per la Juventus. Nel momento di massima difficoltà, estrae la prodezza che spegne il Picco.

Vlahovic 5

Inesistente l’intesa con Kean, ma le colpe sono soprattutto sue. Dovrebbe tenere almeno palla per dare fiato e far salire la squadra, ma Nikolaou lo anticipa regolarmente.

Bonucci (47’ st)|sv

Dentro per far passare gli ultimi secondi.