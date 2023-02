Juve, un possibile obiettivo di mercato verso "il rinnovo"

Nelle scorse settimane, il nome di N'Golo Kanté era stato accostato a diversi club europei , in particolar modo Juventus e PSG . Il centrocampista del Chelsea è in scadenza di contratto e attualmente è fuori dai giochi a causa di un infortunio al tendine del ginocchio . Il suo rientro è previsto per marzo.

Chelsea, prove di rinnovo con Kanté

Come riferito dal Telegraph, il club inglese non avrebbe alcuna intenzione di lasciar partire il calciatore a parametro zero, proprio per questo sarebbe pronto a offrirgli il rinnovo del contratto nelle prossime settimane, in attesa del suo rientro in campo dopo l'infortunio.