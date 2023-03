Juve, dalla Spagna sono sicuri: "Un club inglese è su Vlahovic"

Non solo il Real Madrid , anche il Newcastle sarebbe su Vlahovic. A rivelarlo è il quotidiano elnational.cat che sottolinea il forte interessamento del club inglese per l'attaccante della Juventus.

Mohamed bin Salmán sarebbe disposto ad accontentare la Juve

Da quanto si legge, il Real Madrid sarebbe disposto a tentare un assalto a Vlahohic con l'obiettivo di sostituire al meglio Benzema. L'attaccante serbo, però, potrebbe optare per il Newcastle dove troverebbe uno spazio maggiore. Il club di Mohamed bin Salmán sarebbe disposto a versare nelle casse della Juventus la cifra di 75 milioni per il cartellino di Vlahovic. Quale sarà il futuro del serbo? Al momento, però, aumentano i malumori per le sue prestazioni opache con la maglia bianconera.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport