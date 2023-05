"Juve: interesse concreto per Asensio, ma occhio al PSG"

"Juve e Milan su Asensio, ma occhio al PSG"

Secondo il portale statunitense, i due club italiani hanno mostrato un'interesse concreto nei confronti di Asensio, che arriverebbe a parametro zero. Insieme a loro anche l'Aston Villa, per il momento qualificata per la prossima Conference League, e il Paris Saint-Germain, che nelle ultime ore avrebbe fatto un accellerata importante nelle trattative.

Juve e Asensio, destini incrociati

Un destino incrociato quello tra la Juventus e Marco Asensio. In passato, per diverse sessioni di calciomercato è stato accostato ai bianconeri. Ma in campo ha sempre fatto male alla squadra di Allegri. In primis con il gol nella semifinale di Champions League a Cardiff, il famoso "4-1 Asensio è finita". Poi ha vinto il successivo incontro nei quarti di finale della Champions League 2017/2018 con la rovesciata allo Stadium di Ronaldo. Infine il ritorno di quella sfida persa al Bernabeu con la rimonta sfiorata dalla Juventus evitata dal Real Madrid con il rigore dato all'ultimo minuto.