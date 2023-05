"Kulusevski può tornare alla Juve": intanto lui parla del suo futuro

Dopo l'ultima giornata della Premier League, il Tottenham è ufficialmente fuori dalle coppe europee . Agli Spurs non è bastato il 4-1 contro il Leeds di McKennie ( leggi QUI il suo futuro ) che è stato costretto alla retrocessione. L'ultimo posto disponibile era quello per la Conference League, ma la qualificazione l'ha conquistata l' Aston Villa di Emery. L'assenza delle copee europee potrebbe essere il motivo scatenante per il ritorno di Kulusevski alla Juventus .

Kulusevski torna alla Juve? L'indiscrezione

Lo svedese da un'anno e mezzo è in prestito al Tottenham. Stando a quanto riferito dal portale inglese Daily Express, gli Spurs in estate hanno un'opzione per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Ma la mancanza dei fondi provenienti dalla qualificazione alla Conference League potrebbe portare la dirigenza del club londinese a fare qualche sacrificio e a non riscattare Kulusevski. Il Daily Express infatti parla di una rivoluzione importante della rosa dopo il deludente ottavo posto.

Tottenham, le parole di Kulusevski

Intanto Kulusevski, dopo la vittoria contro il Leeds, ha parlato così: "Sinceramente del mio futuro non lo so, vedremo. Adesso sono concentrato solo sul campo. Devo fare del mio meglio, ma chiaramente, ora, è il momento di parlare con il club". L'ex Atalanta, in 37 presenze contando tutte le competizioni, ha realizzato 2 gol e 7 assist.