Mckennie retrocede e torna alla Juve, ma il tweet del padre fa discutere

La Juve avrebbe potuto guadagnare 35 milioni di euro , ma la retrocessione del Leeds in Championship ha fatto sfumare tutto. Mckennie non sarà riscattato dal club inglese, con conseguente rientro in bianconero del centrocampista statunitense. Subito dopo il verdetto, c'è stato un tweet di John Mckennie , padre del calciatore, che ha fatto molto discutere.

Cosa ha tweetato John Mckennie?

John Mckennie ha pubblicato un messaggio pochi istanti dopo la retrocessione del Leeds: "Tutto il meglio per LUFC! Per coloro che hanno sostenuto Weston in un ambiente ostile avete il mio rispetto! Per coloro che non sono si sono ricordati che è uno sport di squadra, vivi per combattere un altro giorno!". Ciò che ha fatto discutere è che John Mckennie ha pubblicato questo tweet, allegandolo al video che ricorda l'uccisione del gorilla Harambe, di cui ieri era il settimo anniversario. In molti hanno pensato che fosse un errore, altri meno e hanno chiesto rispetto per la memoria di quanto accaduto nello zoo di Cincinnati nel 2016.