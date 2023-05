"La Juve in pole per prendere Pulisic"

Nella giornata del patteggiamento per la manovra stipendi , esce un'importante notizia di mercato per quanto riguarda la Juventus . Infatti, stando a quanto riportato dal portale statunitense ESPN, i bianconeri sarebbero i favoriti per prendere Pulisic. L'americano è in uscita dal Chelsea .

"La Juve vuole Pulisic"

I Blues sarebbero dispostati a far partire Pulisic anche con una minusvalenza: infatti era stato preso per 58 milioni dal Borussia Dortmund nel 2019. Ora il club londinese lo lascerebbe anche per 20 milioni di sterline. La Juventus però al momento non vuole pagare questa cifra e starebbe cercando di abbassarla, come ha detto ESPN. Secondo gli americani, i bianconeri vorrebbero Pulisic per rinforzare le fasce, con Di Maria e Cuadrado entrambi in scadenza.

Le altre pretendenti: dal Milan al Napoli

Il contratto di Pulisic scade tra un anno e, oltre ai bianconeri, diversi club hanno chiesto informazioni su di lui. Dal Manchester United al Napoli, dal Milan al Newcastle e il Galatasaray.