Diretta patteggiamento Juve, segui il processo manovra stipendi LIVE

Al via la partita giudiziaria sul secondo filone dell’inchiesta sportiva della Juve, ovvero sulle manovre stipendi 2019-20 e 2020-21, sulle partnership con altri club e sui rapporti con gli agenti. Dopo i 10 punti di penalizzazione per il processo sulle plusvalenze, il club bianconero sembra pronto a patteggiare per chiudere una volta per tutte, e senza ulteriori penalizzazioni, la vicenda giudiziaria. Segui il processo in diretta.

11:24 Juve, il motivo dei 10 punti di penalizzazione "Ne consegue che un criterio di imputazione delle relative responsabilità personali si riflette sul quantum della sanzione da irrogare al sodalizio sportivo, nei seguenti termini: 1) Fabio Paratici, 30 mesi di inibizione: pesano 4 punti di penalizzazione; 2) Andrea Agnelli, 24 mesi di inibizione: pesano 3 punti di penalizzazione, atteso il ruolo rivestito di Presidente del CdA e legale rappresentante della società; 3) Maurizio Arrivabene, 24 mesi di inibizione: pesano 2 punti di penalizzazione; 4) Federico Cherubini, 16 mesi di inibizione: pesa 1 punto di penalizzazione. Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati". 11:22 Juve, pubblicate le motivazioni della sentenza precedente La Figc ha pubblicato le motivazioni della sentenza che ha stabilito i 10 punti di penalizzazioni nell'ambito del processo plusvalenze. 11:18 Juve, l'udienza inizia in ritardo: il motivo Si aspettano le motivazioni della sentenza precedente sul caso plusvalenze per dare il via all'udienza del Tribunale Federale Nazionale, che vuole avere un quadro più chiaro prima di decidere sul secondo filone dell'inchiesta sportiva del club bianconero. 11:15 La Juve guadagna in borsa Il possibile patteggiamento tra i bianconeri e la Procura federale è stato ben accolto dalla Borsa: il titolo guadagna al momento un +3,4%. 10:55 Udienza Juve, ritarda l'inizio Si aspetta ancora per l'inizio del processo sulla manovra stipendi, che era previsto per le 10:30. 10:47 Udienza Juve, l'arrivo degli avvocati bianconeri I legali del club bianconero arrivano nella sede del Tribunale Federale Nazionale di via Campania.

10:35 Udienza Juve, arrivano i legali bianconeri Gli avvocati del club bianconero sono arrivati presso il Tribunale Federale Nazionale. 10:30 Udienza Juve in presenza L'udienza sul secondo filone dell’inchiesta sportiva della Juve si svolgerà in presenza presso il Tribunale Federale Nazionale, con presenti i giudici guidati dal presidente Carlo Sica, la procura federale e i legali bianconeri. L'ultima udienza presso la Corte federale di appello si era invece svolta da remoto. 10:20 Juve, il cognato di Bonucci attacca Allegri Intanto continua a far discutere il rendimento della Juve in campo e le recenti dichiarazioni di Allegri, fortemente contestato dopo la sconfitta con il Milan anche da Federico Maccari, fratello della moglie di Bonucci. (LEGGI TUTTO) 10:10 Manca poco all'udienza Juve L'udienza sul secondo filone dell’inchiesta sportiva della Juve dovrebbe iniziare alle ore 10:30: attesa per scoprire la decisione sul patteggiamento del club bianconero. 10:00 Processo Juve, il tribunale può rifiutare il patteggiamento Esiste la possibilità che il Tribunale Federale Nazionale della Figc rifiuti la richiesta di patteggiamento della Juve. Si andrebbe, dunque, subito a processo. 9:50 Patteggiamento Juve, come cambia la classifica L'accordo prevede la chiusura del fascicolo Juve. Si parla di una maxi-multa nei confronti della società, con l’accettazione delle condanne già irrogate per chiudere una volta per tutte la partita giudiziaria. Ecco cosa cambierà, invece, per la situazione in classifica. (LEGGI TUTTO) 9:30 La frase di Calvo che anticipava l'intesa Con il processo davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc anticipato ad oggi (invece del 15 giugno), assumono significato le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer bianconero, nel pre-partita di Juve-Milan: "Il -10 è acqua passata". Un preludio all’intesa raggiunta tra i legali e il procuratore federale. 9:20 La Juve chiede il patteggiamento: gli scenari Il Tribunale Federale Nazionale della Figc dovrà anzitutto se accettare l'offerta di patteggiamento della Juventus o se rimandare alla decisione dei giudici. Ci sarà poi da capire l'entità della pena per il club bianconero, che sarà scontata nel caso in cui il patteggiamento venga accettato. 9:10 Patteggiamento Juve, il retroscena Ieri l’accusa (Chinè) e la difesa (il pool di legali guidato dall’avv. Bellacosa) hanno formalizzato l’intesa sulla base dell’art. 127 del codice, che prevede il patteggiamento «post deferimento». Se la stretta di mano fosse avvenuta prima della notifica di Chinè, sarebbe stato necessario intraprendere la “via politica” (benestare del presidente Gravina), ora si passerà comunque da un tribunale. I deferimenti per Agnelli, Paratici, Cherubini, Nedved, Manna, Morganti, Braghin e Gabasio, ai quali la procura Figc ha contestato la violazione dell’art. 4.1, erano partiti il 19 maggio, in seguito al primo mancato accordo. 9:00 Penalizzazione Juve: al club non torna il -10 Per valutare nel profondo gli ulteriori appigli giuridici bisognerà attendere le motivazioni, che arriveranno tra il 31 maggio e il 1 giugno, e i legali bianconeri non sembrano affatto convinti che ci si trovi davanti a una sentenza blindata. (LEGGI TUTTO) 8:50 Golpe Ceferin? Fermate i soliti sospetti Premesso che la Juventus sta facendo di tutto per suicidarsi, quali armi sfodererà la perfida Nyon per infliggerle il colpo di grazia? Gli esperti (sic) ne hanno individuate due. La prima, diretta e rancorosa: niente coppe se non giurerà infedeltà eterna alla Superlega; e questo, a prescindere dalle sentenze «a rate» dei tribunali sportivi. La seconda, indiretta e paradossale, chiama in causa le squadre italiane che sono arrivate sino in fondo. (LEGGI TUTTO) 8:40 Allegri: "Non auguro così una stagione così" Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta contro il Milan, dopo una stagione durissima sia dentro che fuori dal campo, con penalizzazioni e punti persi.

8:30 Calvo sulla sentenza Juve: "Noi puniti ingiustamente" Così il Chief Football Officer bianconero nel pre-partita di Juve-Milan, terminata con la vittoria dei rossoneri allo Stadium: "Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente, che non ci sia stata proporzione. Abbiamo iniziato il processo accusati di violare un articolo e siamo stati condannati per la violazione di un altro. Ma ormai è acqua passata". (LEGGI TUTTO) 8:20 Processo Juve, cosa succede con il patteggiamento Con il patteggiamento si prevede lo sconto di un terzo della pena. Se verrà accettato, i bianconeri non potranno più ricorrere in alcun grado di giudizio sulla decisione presa. Dunque, niente reclamo al Collegio di Garanzia tra giugno e luglio, nessun caos con due processi intersecati tra loro, e nessun rischio che lo stesso Collegio annulli la pronuncia della CFA del 22 maggio o che la rispedisca alla Corte per la 7a udienza sul caso plusvalenze nel giro di un anno e mezzo. 8:10 Juve, tutto nero su bianco Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio sul secondo filone dell'inchiesta sportiva della Juve. (LEGGI TUTTO) 8:00 Juve, il retroscena sul patteggiamento La Juve patteggia. E stavolta non sono soltanto voci di palazzo. Fumata bianca, in attesa del "timbro" giuridico. Tutte le carte sono già arrivate al tribunale presieduto da Carlo Sica, che stamattina alle 10.30 si riunirà d’urgenza (su richiesta di parte bianconera) per prendere una decisione. (LEGGI TUTTO) 7:52 Juve, udienza anticipata: ecco perché Inizialmente l'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc si sarebbe dovuta svolgere il 15 giugno, ma è stata anticipata ad oggi. Il motivo è un accordo che si è concretizzato nelle ultime ore, con un’accelerata improvvisa nella serata di ieri. Il motivo è un accordo vicino tra la difesa della Juve e la Procura federale coordinata da Giuseppe Chinè, che vanno verso il patteggiamento. 7:45 Processo Juve al via alle 10:30 Il via dell'udienza sul secondo filone dell'inchiesta sportiva è previsto per le ore 10:30. Tribunale Federale Nazionale della Figc - Roma

