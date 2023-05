Patteggiamento Juve, come cambia la classifica di Serie A

La Juve è pronta a patteggiare sul secondo filone dell’inchiesta sportiva, ovvero sulle manovre stipendi 2019-20 e 2020-21, sulle partnership con altri club e sui rapporti con gli agenti. Sembra si stia per chiudere, dunque, la vicenda giudiziaria. Dopo i 10 punti di penalizzazione dal processo plusvalenze (che sono costati la qualificazione in Champions League ai bianconeri) ecco come cambierà la classifica con questa nuova udienza.