Kulusevski e il futuro: "Tottenham? È stato difficile negli ultimi mesi"

Il futuro di Dejan Kulusevski è ancora un grande punto di domanda. Il suo Tottenham non si è qualificato per le coppe europee e per i media inglesi questa sembrerebbe una motivazione per giustificare un suo mancato riscatto e il ritorno alla Juve. Nelle ultime ore, l'Evening Standard ha offerto una nuova linea sulla situazione dove gli Spurs sembrerebbero fortemente intenzionati ad acquistare a titolo definitivo lo svedese.