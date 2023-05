"Juve, il Tottenham ha deciso il futuro di Kulusevski"

La decisione del Tottenham su Kulusevski

Secondo quanto riportato da Evening Standard, gli Spurs sarebbero intenzionati a esercitare l'opzione di riscatto per Kulusevski, pagando alla Juventus la cifra di 30 milioni di euro. Come noto, il Tottenham avrebbe dovuto sborsare 35 milioni qualora si fosse qualificato in Champions League, ma il mancato aggancio al quarto posto non lo obbliga a procedere con il riscatto. Nonostante questo aspetto, ci sarebbe ugualmente l'intenzione di ingaggiare Kulusevski a titolo definitivo.