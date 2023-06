Juve, ora tutto per il sì di Rabiot e Alex Sandro può partire

TORINO - Rabiot, la Juve non molla. Adrien potrebbe aver giocato a Udine la sua ultima gara in bianconero: non è una novità, il suo contratto è in scadenza e le vicende extra campo non hanno permesso di arrivare a quel rinnovo di contratto che alla Continassa auspicavano. Il fatto di non disputare la prossima Champions League si è rivelato un ostacolo troppo alto da saltare; difficile che un giocatore di prima fascia come il francese, oltretutto reduce dalla sua migliore stagione in carriera, possa accettare di non esibirsi sul palcoscenico europeo principale nell ’anno che porta agli Europei. L’incertezza sul futuro di Allegri, poi, ha fatto il resto: Rabiot, infatti, è uno dei fedelissimi di Max. Ma ora che la società ha confermato definitivamente il tecnico lo scenario potrebbe mutare.