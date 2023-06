Tottenham, Kulusevski è a un passo: vicino l'accordo con la Juve

TORINO - Juventus e Tottenham sarebbero vicinissime al definitivo accordo che porterebbe Dejan Kulusevski in maglia Spurs a titolo definitivo. Il club londinese aveva prelevato l'esterno svedese un anno fa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League. Fallito l'obiettivo sul campo, il Tottenham avrebbe quindi chiesto al club bianconero uno sconto rispetto alla cifra inizialmente pattuita.