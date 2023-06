"Juve, per l'attacco si punta su Malcom: contatti avviati con lo Zenit"

Negli ultimi 4 anni è rimasto lontano dai riflettori più forti del calcio europeo, trasferendosi dal Barcellona allo Zenit e diventano un'icona del club russo, ma adesso per Malcom potrebbe essere diventato il momento di tornare protagonista in una big. L'ala destra brasiliana sarebbe infatti un profilo molto gradito dalla Juve , che già da qualche settimana ha iniziato a sondare numerosi profili per il calciomercato estivo .

"Malcom piace alla Juve: contatti avviati con lo Zenit"

La notizia di un possibile trasferimento di Malcom alla Juve arriva direttamente dal Brasile. Mentre il calciatore è impegnato in questi giorni nelle amichevoli internazionali con la Seleção, c'è chi ha già iniziato a fare il suo nome in sede di mercato. Il noto sito brasiliano "UOL" riporta che l'ala destra classe 1997, reduce da una stagione molto prolifica da 26 gol e 9 assist, sarebbe finita nel mirino della Juve. Addirittura, i bianconeri avrebbero già contattato in segreto il club russo, con la promessa di riaggiornarsi nei prossimi giorni con una proposta formale di offerta.

Il retroscena di Malcom alla Roma: un acquisto mancato e il ribaltone del Barcellona

Su Malcom c'è un retroscena particolare datato 2018, che ha coinvolto già il suo nome nell'ambito del calcio italiano. In quell'anno, infatti, l'ala brasiliana - al tempo del Bordeaux - fu praticamente acquistata dalla Roma, che lo annunciò ufficialmente con la promessa che l'operazione sarebbe stata "ratificata in seguito al completamento delle visite mediche". Intanto, però, al Bordeaux arrivò un'offerta di 41 milioni dal Barcellona: era superiore di 9 milioni rispetto a quella della Roma. Così, in 24 ore fu ribaltato l'acquisto ufficioso dei giallorossi e Malcom si trasferì al Barcellona, dove rimase un solo anno.