Diretta Calciomercato: tutte le trattative della giornata

ROMA - Si accendono sempre più i motori del calciomercato: prime trattative già arrivate in porto, per altre manca solo il nero su bianco degli accordi ufficiali, ma tutta la Serie A si sta mobilitando per costruire le rose della stagione che verrà. In tutto questo, ovviamente, non possono mancare le tentazioni che arrivano dai campionati esteri per i talenti più pregiati del parco giocatori della massima Serie: tutti i movimenti, i rumors e le trattative in corso della giornata (20 giugno)

Genoa, contatti per Piatek

Attivissimo il Genoa. I rossoblù avranno in settimana un nuovo contatto con l’entourage dell’ex Krzysztof Piatek (27), rientrato all’Hertha Berlino dopo il prestito alla Salernitana e desideroso di vivere una nuova avventura in Serie A. I liguri hanno conservato un rapporto speciale con il calciatore che tra l'altro ha già detto sì al Genoa ed è in stretto contatto con il suo agente per conoscere le condizioni della trattativa. In uscita, attenzione invece ai possibili movimenti per Albert Gudmundsson (26). L’attaccante rossoblù, valutato sugli 8 milioni, è sui taccuini di Bologna, Fiorentina e Sassuolo.

Lazio, spunta Veerman: altro nome per il centrocampo

Regista cercasi in casa Lazio. Marcos Antonio, giocatore presoo la scorsa estate, è stato bocciato da Sarri. Rimane Cataldi, serve un altro rinforzo. Si è parlato di Jorginho, ma anche di Torreira. Non solo. Nelle ultime ore è spuntato il profilo di Joey Veerman, mediano del PSV classe 1998. Si aggiunge alla lista. LEGGI TUTTO

Pinamonti del Sassuolo nel mirino di Lazio e Monza

Andrea Pinamonti (24) è di nuovo al centro del calciomercato. Dopo una stagione al di sotto le aspettative con la maglia del Sassuolo, il classe ’99 molto stimato dalla Lazio è tornato nel mirino del Monza, che è alla ricerca di un nuovo attaccante considerando anche il possibile addio di Andrea Petagna (27). Chi ha invece già terminato l’avventura con la maglia biancorossa è Filippo Ranocchia (22): il giovane centrocampista è tornato alla Juve, in attesa di un nuovo prestito in Serie A. Su di lui è molto forte l’Empoli di Paolo Zanetti (40) ma, nelle ultime ore, si segnala anche il concreto inserimento dell’Udinese che ieri ha salutato il direttore Pierpaolo Marino.

Di Francesco al Frosinone

Dopo l'addio di Fabio Grosso, è Eusebio Di Francesco il prescelto per guidare il Frosinone nella prossima stagione in Serie A. Nella scelta ha pesato non poco il rapporto di stima e affetto che lo lega da anni al direttore dell’area tecnica, Guido Angelozzi, con il quale ha già lavorato ai tempi del Sassuolo. Contratto non ancora firmato, ma l'accordo è stato raggiunto e al momento della scadenza dell'accordo con il Verona (a fine mese), Di Francesco sarà il nuovo allenatore dei canarini.

Dzeko verso il Fenerbahce

Tutti i segnali portano a Istanbul: mancherebbero ormai solamente gli annunci ufficiali per l'immienente matrimonio tra il Fenerbahce e Edin Dzeko: l'ex Roma si accinge a lasciare l'Inter l’Inter dopo due stagioni. Costringendo peraltro Marotta e Ausilio, già alle prese con la questione Lukaku, ad andare a caccia di un sostituto del bosniaco.

Fiorentina: Maxime Lopez per il dopo Amrabat

Maxime Lopez in pole: è lui l'elemento individuato per dare equilibrio al 4-3-3 di Italiano. Al momento non è stata presentata un'offerta, anche perché la Fiorentina attende di capire quanto può incassare dalla cessione di Amrabat. Manca anche l'intesa economica. La valutazione del Sassuolo è di 15 milioni, cifra ritenuta non congrua dai viola per un elemento di quasi 26 anni in scadenza di contratto nel 2025. E così intanto si valutano altri profili: accantonato Schouten il nome nuovoè Salvatore Esposito, dato in uscita dallo Spezia. Tornando ad Amrabat: i 30 milioni richiesti non hanno trovato terreno fertile in Spagna (dove Atletico e Barcellona restano alla finestra). In Inghilterra sono tornate a farsi sentire Liverpool e Newcastle, che potrebbero garantire cifre vicine alla richiesta per Amrabat il quale, dal canto suo, preferirebbe però la Spagna.

Milan: le idee sono Thuram e Chukwueze

Milan su Marcus Thuram: i rossoneri sperno, in settimana, in una risposta definitiva per il primo obiettivo per l'attacco. Ma è serrata la concorrenza con Psg e Lipsia per a punta del Borussia Monchengladbach. Dalla sua il Milan si può giocare la carta della centralità nel proprio progetto di Thuram, che altrove potrebbe rischiare di finire indietro nelle gerarchie. I rossoneri offronto un contratto da quasi 5 milioni di euro bonus compresi. Il Milan sta provando anche a prendere l’esterno destro Samuel Chukwueze del Villarreal, ma i rossoneri, dopo aver incontrato i rappresentanti di Chukwueze, non hanno ancora inviato una proposta ufficiale al Villarreal, che vorrebbe circa 25 milioni di euro.

