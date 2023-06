Lecce, divorzio ufficiale con Baroni: i dettagli e il possibile sostituto

Diretta calciomercato: tutte le trattative

Lecce, dopo Baroni potrebbe esserci D'Aversa

La promozione ottenuta nel 2021-2022 e la salvezza in Serie A di quest'anno non sono state sufficienti a Baroni per esaudire le richieste fatte al Lecce. Dopo il divorzio ufficiale il club salentino ha già messo nel mirino il suo possibile sostituto, si tratta di Roberto D'Aversa, ex allenatore del Parma.