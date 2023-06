Ronaldo sfacciato: "Non inseguo i record, sono loro che inseguono me"

Le parole di Ronaldo

Queste le sue parole: "So di detenere alcuni record. Sono il capocannoniere nella storia della nazionale. Ma lo dico onestamente, non sto inseguendo i record, loro stanno inseguendo me. Ecco perché sono molto felice. Ed è da lì che viene la mia motivazione per continuare a giocare ai massimi livelli per la nazionale".

Ronaldo: "Rimarrò in nazionale fino a quando penso di meritarlo"

Ronaldo poi conclude parlando del traguardo: "Significa molto. Rappresentare la nazionale portoghese è sempre stato il mio sogno. Rimarrò qui finché penso di meritarlo, finché io, l'allenatore e il presidente penseremo che dovrei. Non dirò mai di no a un posto in Nazionale, perché indossare questa maglia è sempre stato il mio sogno. Voglio continuare a giocare, per rendere felici la mia famiglia, i miei amici e il popolo portoghese. È stata una lunga strada per me, ma speriamo di avere ancora tempo".