Milan su Thuram: una settimana per decidere

Il Milan è in forte pressing su Marcus Thuram e spera di avere entro la fine di questa settimana la risposta definitiva. È lui il primo obiettivo per l’attacco e la lotta serrata con il Psg e il Lipsia per accaparrarsi la punta del Borussia Monchengladbach è arrivata al punto in cui i rossoneri si aspettano presto una risposta. Thuram vorrebbe strappare il contratto economicamente migliore, ma allo stesso tempo non può trascurare l’aspetto tecnico del progetto . Il Milan lo metterebbe al centro del villaggio , mentre altrove potrebbe rischiare di finire indietro nelle gerarchie. Il Milan d’altronde mette sul piatto uno dei contratti più alti della squadra, quasi 5 milioni di euro bonus compresi , mentre Lipsia e soprattutto Psg hanno più possibilità sull’ingaggio. La settimana potrebbe essere quella giusta per una decisione, il Milan è davanti ad un bivio: proseguire con la pista Thuram o passare ad altri obiettivi. Il figlio d’arte, tra l’altro nato in Italia, in rossonero giocherebbe titolare insieme a Giroud , compagno di squadra in nazionale.

Milan, tentazione Chukwueze

Il Milan sta provando a prendere l’esterno destro Samuel Chukwueze, e dopo l’incontro con i suoi agenti in sede, ha parlato il Ceo del Submarino Amarillo. Roig Negueroles ha aperto alla cessione del nigeriano, che ha il contratto in scadenza nel 2024: «È vero che Chukwueze sarebbe entusiasta di giocare per un grande club in Europa o in Premier League e abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per migliorarlo. Se si presentasse questa opzione, ci sederemmo e negozieremmo», ha spiegato il dirigente del Villarreal ad AS. «Ma bisognerà vedere se arriva qualche offerta vantaggiosa per le tre parti. Non è ancora arrivata e ha ancora un anno di contratto. Vogliamo essere chiari: se qualcosa di molto buono non arriva, continuerà con noi». Il Milan infatti, dopo aver incontrato i rappresentanti di Chukwueze, non ha ancora inviato una proposta ufficiale al Villarreal, che vorrebbe circa 25 milioni di euro per vendere il giocatore. Ma l’idea di Negueroles è chiara: «Non ci interessa se manca un anno alla scadenza. Non ci sentiamo affatto minacciati, né dal giocatore, né da nessuno, tanto meno da Samu e dal suo entourage. Non ci condiziona che gli resti un anno di contratto». Gli altri trequartisti che il Milan sta cercando sono Reiss Nelson dell’Arsenal, che sta trattando però il rinnovo contrattuale, e il giovane Arda Guler del Fenerbahce. Il turco ha una clausola risolutoria di 17 mln di euro. Molto fitta la concorrenza internazionale per il fantasista 18enne.

Il ritorno di Colombo

Nel frattempo il Lecce ha comunicato ufficialmente che Lorenzo Colombo tornerà in rossonero: “L'U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante Lorenzo Colombo, l'A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore”. I pugliesi avevano investito 2,5 milioni per prenderlo definitivamente, ma il Milan con 3 milioni lo ha riportato alla base e ora toccherà a Stefano Pioli decidere il futuro del giocatore. Il tecnico di Parma lo valuterà durante il ritiro estivo e poi comunicherà se Colombo farà ancora parte della rosa milanista oppure andrà via nuovamente in prestito. Negli ultimi due anni l’attaccante 21enne ha indossato le maglie di Spal e Lecce.