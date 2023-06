Bisseck, ecco chi è il difensore scelto dall’Inter

Una lunga riunione con Zhang , Marotta e Ausilio per tracciare le strategie di mercato e provare a tenere Onana , preso nella scorsa estate a costo zero dall’ Ajax e corteggiato anche dal Manchester United , pronto a spendere cinquanta milioni per portarlo a Old Trafford . Dopo la finale di Champions persa con il Manchester City , Inzaghi ha chiesto ai dirigenti un’Inter da scudetto. Si aspetta subito un grande colpo, Frattesi , in attesa di capire cosa succederà con Lukaku : se non dovesse essere rinnovato il prestito del belga, il tecnico spingerebbe per avere un centravanti da venti gol.

IL NUOVO DIFENSORE - L’Inter lavora anche per arricchire una rosa che perderà Skriniar, uscito dai radar a gennaio quando si è promesso al Paris Saint Germain, saltando poi per infortunio l’altra metà della stagione. Ecco perché, oltre al tentativo effettuato per Koulibaly (attratto ora dalle offerte degli arabi) e al riscatto definito di Acerbi, ha in pugno un altro difensore centrale. Investimento che porta in Danimarca, all’Aarhus, dove gioca Yann Aurel Bisseck, ventidue anni, passaporto tedesco, nazionale under 21, origini camerunesi. Anticipo, velocità, forza fisica, un metro e 96, destro naturale.

I NUMERI - Trentacinque partite, cinque gol e tre assist. Piaceva in Premier e in Bundesliga, ma l’Inter sta definendo l’operazione per sette milioni: il prezzo della clausola. È cresciuto nel Colonia, dove era stato allenato da Peter Stöger e Stefan Ruthenbeck. Poi sono arrivati i prestiti al Roda, in Olanda, e al Vitoria Guimarães, in Portogallo. Difficoltà di inserimento e qualche stop fisico. Così ha deciso, nel 2021, di volare in Danimarca. È arrivato in prestito, è stato riscattato nella scorsa estate con 670.000 euro. E ora si prepara a firmare per l’Inter.