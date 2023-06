Lukaku vuole l’Inter e tratta con il Chelsea

C'è solo l’Inter nella testa di Lukaku . Che non ha gradito l’atteggiamento del Chelsea. Sia quando ha provato a spingerlo nelle braccia dell’Al Hilal, come sta facendo anche per diversi esuberi dei Blues, dirottati verso l’Arabia Saudita. Sia quando, nei colloqui londinesi di Ausilio della scorsa settimana, ha chiesto il cartellino di Barella in cambio del suo . Big Rom sa bene che l’unica strada per tornare in nerazzurro è quella di un nuovo prestito e, allora, si aspettava maggiore disponibilità da parte del club inglese, che, seppure indirettamente, ha già informato delle sue intenzioni per il futuro. Il rischio, allo stato attuale, è di un muro contro muro .

Lukaku, voglia di Inter

Così Lukaku ha deciso di prendere in mano la situazione in prima persona. Il suo obiettivo, al di là del rientro formale al Chelsea visto che il prestito per questa stagione è scaduto, è quello di cominciare la preparazione per la nuova annata con l’Inter. Che sia il 13 luglio, quando è previsto il raduno della squadra alla Pinetina, oppure qualche giorno dopo, qualora gli dovesse essere concesso un supplemento d vacanze. Niente tappe intermedie, insomma. Per riuscire nel suo tempo, però, occorre fare in fetta. La sua idea, quindi, è quella di presentarsi a Londra per lanciare un nuovo segnale: Inter e basta.

Blitz a Londra per trattare con il Chelsea

Questa sera, Big Rom giocherà in Estonia con il Belgio. È l’ultima gara di una faticosa annata, condizionata dal grave infortunio dell’agosto di un anno fa e della successiva ricaduta. Ebbene, prima di staccare la spina e andarsene in vacanza, Lukaku sta progettando il suo blitz nella City, probabilmente con il sostegno dell’avvocato Ledure, decisivo un anno fa per il ritorno all’Inter. Il totem belga può contare su un paio di fattori per sbloccare la situazione. Da un lato, i suoi buoni rapporti con Boehly, presidente del Chelsea, che nell’estate 2022 gli venne incontro, accettandone le richieste. Dall’altro, lo stesso patron dei Blues ha stretti solidi legami di affari con Roc Nation, l’agenzia internazionali che cura gli interessi di Big Rom. La speranza, dunque, è che queste relazioni facciano la differenza.

I numeri del prestito

Certo il percorso non si annuncia così semplice e così agevole. Tanto più che l’Inter vorrebbe abbassare il prezzo del nuovo prestito rispetto agli 8 milioni di euro di quello appena concluso. Non può essere dimenticato, infatti, che il Chelsea, nel 2021, pagò all’Inter ben 113 milioni per acquistare Lukaku. Il prestito dell’anno scorso aveva come scopo quello di rilanciarlo, e, nei piani dei Blues, di rivenderlo questa estate, tenuto conto dei 70 milioni del suo attuale valore a bilancio. Un altro trasferimento temporaneo, insomma, significherebbe rinviare nuovamente il problema. D’altro canto, però, se Big Rom, come sembra, non accettasse altre destinazioni rispetto all’Inter, il Chelsea rischierebbe di ritrovarsi a carico un giocatore scontento, che darebbe ben poche certezze e, per di più, con un ingaggio da 12 milioni netti. Chissà, allora, che la possibilità di risparmiare almeno sullo stipendio non convinca i Blues…