Juve, ufficiale il riscatto di Milik: ha firmato fino al 2026

TORINO - "Arek Milik resta alla Juventus. L’attaccante polacco classe 1994, dopo la stagione giocata in bianconero in prestito, è ufficialmente un giocatore della Juve". È il comunicato ufficiale apparso sul sito bianconero, che annuncia il riscatto di Milik dal Marsiglia. L'attaccante polacco, 39 presenze e 9 gol nella scorsa stagione, era arrivato alla Juve nel 2022 in prestito con diritto di riscatto, che è stato esercitato. Milik ha firmato un nuovo contratto fino al 2026.